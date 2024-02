Ricerca



Dal 2022 il Ministero dell’Interno ha pubblicato specifici servizi online per tutti i cittadini registrati in ANPR al fine di consentire tramite SPID, CIE o CNS l’ottenimento di certificati anagrafici o la presentazione di dichiarazioni anagrafiche, il tutto in adesione al DM 3/11/2021.

Ora il Viminale procede con un ulteriore step di sviluppo digitale, dando attuazione all’articolo 6 del Regolamento UE 2018/1724 meglio noto come progetto “Single Digital Gateway”. Il Decreto ministeriale 22 dicembre 2023 e la successiva circolare della Direzione Centrale SSDD n. 9/2024 ha previsto la possibilità per i cittadini dell’Unione Europea di avvalersi dei servizi online pubblicati su ANPR per ottenere la documentazione attestante la nascita e la residenza oltre che per presentare le istanze di iscrizione anagrafica autenticazioni con strumenti coerenti al nodo EIDAS.

L’incontro con l’esperto si soffermerà sulle disposizioni in essere e sulle possibili implicazioni per gli ufficiali d’anagrafe.

Ricordiamo che gli incontri online di SD CHANNEL seguono un’impostazione prevalentemente pratica e operativa e sono dedicati, in modo prioritario, agli approfondimenti e alle risposte ai quesiti formulati dai partecipanti già in fase di iscrizione alla diretta. Gli iscritti potranno infatti inviare, fin da ora, le loro domande all’indirizzo servizidemografici@maggioli.it

I quesiti troveranno risposta durante l’appuntamento online con l’esperto. La trattazione degli argomenti, che trarrà spunto dalle questioni proposte dai partecipanti, sarà contenuta all’analisi delle soluzioni da adottare nei casi concreti.

