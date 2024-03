Ricerca



IN PRIMO PIANO - PArliamo: la newsletter e il podcast di marzo del Dipartimento della Funzione pubblica Semplificazioni, giovani, formazione e digitalizzazione, i temi portanti del numero di marzo di PArliamo

Sono disponibili online il podcast e il numero di marzo di PArliamo, la newsletter realizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con FormezPA e indirizzata a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

La newsletter si apre con l’approfondimento sul D.L. PNRR, che individua 45 attività liberamente esercitabili, abbattendo tempi e costi della burocrazia e facendo fare un grande passo in avanti nel percorso di semplificazione amministrativa in capo alla Funzione pubblica.

Spazio anche ai giovani, con il focus sulla partecipazione del ministro per la PA, Paolo Zangrillo, alla XIII Assemblea Nazionale ANCI Giovani e con le parole del Presidente di Formez, Giovanni Anastasi, che ha sottolineato l’importanza di una Pubblica amministrazione attrattiva e che sappia valorizzare le sue persone.

In questo numero anche la nuova sezione del Syllabus dedicata al monitoraggio dei progressi, grazie alla quale i dipendenti pubblici possono tener traccia, in tempo reale, dei risultati di apprendimento conseguiti e le competenze sviluppate grazie alla fruizione dei contenuti formativi.

Ma non solo. In questa edizione spazio anche al Tavolo permanente per il rilancio economico istituito a Caivano, il Rapporto ARAN sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici e la tappa di Aosta di Facciamo Semplice l’Italia.

