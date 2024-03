Ricerca



IN PRIMO PIANO - Giornata per la donazione degli organi Il decreto per l'indizione della "Giornata nazionale per la donazione di organi" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute 20 febbraio 2024, che indice per il giorno 14 aprile la «Giornata per la donazione degli organi» per l’anno 2024.

In tale giornata, fissata per il 14 aprile, le Amministrazioni Pubbliche devono assumere e sostenere, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Ti consigliamo:

Agenda dei Servizi Demografici 2024 Strumento di lavoro quotidiano per gli operatori dei servizi demografici che comprende:

• diario giornaliero per le annotazioni lavorative;

• scadenzario degli adempimenti di anagrafe, stato civile, elettorale e leva;

• dati e notizie ANUSCA (statuto, organi associativi, corsi, indirizzi... );

• vademecum normativo suddiviso per argomenti, con tutta la normativa di utile riferimento, integrata dalla prassi ufficiale e da pratici schemi e tabelle riassuntive.



Le norme sono organizzate per materia (stato civile, ANSC, adozione, cittadinanza, matrimonio e unione civile, diritto internazionale privato, ANPR, AIRE, stranieri, cittadini comunitari, CIE, elettorale, procedimento amministrativo e accesso agli atti, documentazione amministrativa e innovazione digitale, privacy, imposta di bollo e diritti di segreteria).



Completa l’opera un vero e proprio “Codice dei servizi demografici”: raccolta completa e aggiornata di tutte le norme d’interesse per il settore, disponibile online per un aggiornamento costante fino al 31.12.2024.



Romano Minardi

Dirigente Servizi demografici Comune di Bagnacavallo, esperto Anusca, autore di pubblicazioni in materia di anagrafe.

Liliana Palmieri

Funzionario Responsabile Affari generali, Risorse umane e Servizi demografici del Comune di Treia, Esperta e Docente Anusca, Autrice di pubblicazioni in materia di Anagrafe. Leggi descrizione Romano Minardi, Liliana Palmieri, 2023, Maggioli Editore 75.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA