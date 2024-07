Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Progetti SAI: guida pratica per gli operatori dell’accoglienza Il vademecum ANCI Campania e Consorzio Matrix, una guida pratica per orientarsi nel complesso mondo dell’accoglienza, tra buone pratiche e consigli utili per gli enti locali

L’accoglienza dei migranti e dei rifugiati rappresenta una sfida complessa che coinvolge numerosi attori e richiede un coordinamento efficace tra enti locali, organizzazioni del terzo settore e istituzioni nazionali. In questo contesto, il Vademecum sulla gestione dei progetti del Sistema Accoglienza Integrazione (SAI), realizzato da ANCI Campania e Consorzio Matrix, si pone come uno strumento essenziale per guidare gli operatori dell’accoglienza attraverso le migliori pratiche e fornire consigli utili agli enti locali.

Il vademecum

Questo manuale nasce dall’esigenza di semplificare la governance multilivello dei progetti SAI, rendendo più accessibili e comprensibili le procedure e le normative vigenti. La sinergia tra ANCI Campania e Consorzio Matrix ha permesso di sviluppare un vademecum che risponde alle necessità degli oltre 22.000 operatori attivi nei 2.000 comuni italiani coinvolti nella rete SAI, fornendo loro strumenti operativi concreti per migliorare la gestione dell’accoglienza.

Il progetto SAI, finanziato tramite il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo messo a disposizione dal Viminale, mira a promuovere attività di accoglienza, tutela e integrazione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria. Al 30 giugno 2024, con 881 progetti attivi in Italia, la rete SAI si conferma una delle principali iniziative a livello nazionale per l’integrazione dei migranti. La Campania, con i suoi 4.018 posti attivabili, è la seconda regione per numero di operatori richiesti, seguita dalla Sicilia.

Il vademecum si propone non solo come un compendio di buone pratiche, ma anche come una guida per la formazione continua degli operatori, fornendo approfondimenti e strumenti per migliorare le performance degli enti locali nella gestione dei progetti SAI. La formazione è infatti un elemento cruciale per garantire un’accoglienza efficace e rispettosa dei diritti delle persone accolte, e il vademecum intende essere un punto di riferimento stabile e aggiornato per tutti coloro che sono impegnati in questo settore.

In sintesi, il Vademecum ANCI Campania e Consorzio Matrix rappresenta una bussola indispensabile per orientarsi nel complesso panorama dell’accoglienza, offrendo supporto pratico e teorico a chi opera quotidianamente per costruire una società più inclusiva e accogliente.

Ti consigliamo:

Stranieri e comunitari La gestione dei cittadini stranieri e comunitari costituisce da sempre uno degli aspetti più delicati dell’attività dell’ufficio anagrafe, in considerazione delle complessità derivanti da un quadro giuridico molto articolato ed in costante evoluzione.



Le normali procedure anagrafiche devono necessariamente confrontarsi con la disciplina nazionale in materia di immigrazione per i cittadini di paesi terzi e con la normativa di matrice comunitaria per la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea.



L’obiettivo dell’opera è quello di mettere a disposizione degli operatori uno strumento pratico, di facile consultazione, che riesca a delineare in modo chiaro ed esaustivo le corrette procedure da applicare nei singoli casi.



Dopo i primi due capitoli dedicati alla ricostruzione del quadro normativo rispettivamente in materia di immigrazione dei cittadini extraUE e di libera circolazione dei cittadini comunitari, il volume illustra con un approccio prevalentemente pratico le diverse attività che l’ufficiale d’anagrafe è chiamato a porre in essere relativamente alle iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, ponendo in risalto la diversa incidenza nel procedimento amministrativo delle condizioni di regolarità e di legalità del soggiorno.



Il volume analizza inoltre le specificità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini del Regno Unito dopo la Brexit. Un intero capitolo è dedicato alla complessa tematica dell’attestazione di soggiorno permanente dei cittadini comunitari.



Da ultimo è affrontata la recentissima questione della protezione temporanea accordata ai profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico.



L’opera è corredata da tutta la modulistica necessaria per agevolare il lavoro degli operatori, quest’ultima disponibile anche in versione compilabile.



William Damiani

Funzionario comunale, esperto in materia di Anagrafe e Diritto Amministrativo. Leggi descrizione William Damiani, 2022, Maggioli Editore 85.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA