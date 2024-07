Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Nicotra: “Rendere strutturale il sistema SAI, superando la triennalità dei progetti” Il segretario generale dell'ANCI ha presentato il 22° Rapporto annuale SAI: sono 529 gli enti attuatori che, in partenariato con i Comuni, attuano materialmente i progetti personalizzati di accoglienza e inclusione sociale

Il segretario generale dell’ANCI ha presentato il 22° Rapporto annuale SAI, dichiarando: “Siamo pronti a collaborare con il Viminale per implementare nuove regole a partire dal 2025.” Il Prefetto Laura Lega ha aggiunto: “Il SAI è un modello corale di accoglienza che punta all’integrazione concreta delle persone.”

Intervento di Veronica Nicotra

Veronica Nicotra ha sottolineato che, dopo 22 anni di attività, il SAI si distingue come modello internazionale di accoglienza flessibile. Ha evidenziato la necessità di apportare adeguamenti per superare le difficoltà burocratiche e organizzative. “L’ANCI ha proposto misure per garantire continuità ai progetti, superando il limite triennale. Speriamo di trovare un accordo con il Ministero per renderle operative entro il 2025,” ha dichiarato. Nicotra ha aggiunto che stabilità e finanziamenti certi sono cruciali per il sistema di accoglienza e per gli operatori, affinché il modello SAI possa diventare strutturale come previsto dalla normativa.

Dichiarazioni del Prefetto Laura Lega

Il Prefetto Laura Lega ha ribadito il valore del modello italiano di accoglienza, apprezzato a livello europeo per la sua collaborazione tra istituzioni, che sfocia in progetti concreti. Ha annunciato l’avvio di una commissione di studio con ANCI e ISTAT per definire parametri oggettivi sui costi dei progetti. “Vogliamo standardizzare i tempi con uno scadenzario preciso per l’avvio di nuovi progetti,” ha concluso, auspicando una maggiore partecipazione dei Comuni nella rete SAI e valorizzandone il ruolo nella gestione dei corridoi umanitari.

Dati del Rapporto SAI 2023

Beneficiari: 54.512 persone accolte, con un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente.

54.512 persone accolte, con un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente. Progetti: 76,9% per accoglienza ordinaria. 21,2% per minori stranieri non accompagnati (MSNA). 2% per persone con esigenze sanitarie e disagio mentale.

Età: Il 90% degli accolti ha meno di 40 anni; le fasce d’età più rappresentate sono 18-25 anni (30,3%) e 26-40 anni (31%).

Il 90% degli accolti ha meno di 40 anni; le fasce d’età più rappresentate sono 18-25 anni (30,3%) e 26-40 anni (31%). Minorenni: 16.209, pari al 29,7% dei beneficiari.

16.209, pari al 29,7% dei beneficiari. Provenienza: Più di 100 Paesi, principalmente africani e asiatici. In aumento gli arrivi da Ucraina, Egitto, Afghanistan e Tunisia.

Più di 100 Paesi, principalmente africani e asiatici. In aumento gli arrivi da Ucraina, Egitto, Afghanistan e Tunisia. Vulnerabilità: Incremento del 25% di ospiti femminili e aumento delle persone con disabilità (+58%) e disagio mentale (+28%). La rete SAI è anche il sistema di riferimento per la presa in carico e inclusione dei minori stranieri non accompagnati. Quasi 12.000 i MSNA accolti nei 5977 posti a loro dedicati, con un incremento, nel biennio, del 43%.

Incremento del 25% di ospiti femminili e aumento delle persone con disabilità (+58%) e disagio mentale (+28%). La rete SAI è anche il sistema di riferimento per la presa in carico e inclusione dei minori stranieri non accompagnati. Quasi 12.000 i MSNA accolti nei 5977 posti a loro dedicati, con un incremento, nel biennio, del 43%. Tipologia di permessi di soggiorno: si evidenzia una significativa riduzione dei beneficiari titolari di protezione internazionale (che passano dal 37% del 2021 al 26% del 2023), a fronte di un significativo aumento dei titolari di protezione speciale, pari al 15% nel 2023, quasi raddoppiati in due anni.

Composizione della rete SAI

Comuni: Quasi 1 su 4 (1953 Comuni) è coinvolto, incluse tutte le città metropolitane. Più del 50% sono piccoli Comuni (meno di 5.000 abitanti), con un coinvolgimento significativo delle aree interne.

Quasi 1 su 4 (1953 Comuni) è coinvolto, incluse tutte le città metropolitane. Più del 50% sono piccoli Comuni (meno di 5.000 abitanti), con un coinvolgimento significativo delle aree interne. Enti attuatori: 529, in collaborazione con i Comuni, con oltre 22.000 operatori (62% donne).

In conclusione, il modello SAI dimostra un’efficace collaborazione tra Stato, Enti locali e terzo settore, finalizzata all’integrazione e all’accoglienza personalizzata. L’adeguamento delle norme e la stabilizzazione dei finanziamenti sono essenziali per garantire la continuità e l’efficacia del sistema.

