Ricerca



CITTADINI STRANIERI- IN PRIMO PIANO - Minori stranieri non accompagnati in Italia: il rapporto semestrale di approfondimento Un'analisi completa sulle presenze, le caratteristiche e l'accoglienza dei giovani migranti soli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato il Rapporto di approfondimento semestrale sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Questo documento si basa sui dati raccolti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il Sistema Informativo Nazionale dei Minori non accompagnati (SIM) ed è realizzato in conformità con l’art. 33 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), l’art. 19, co. 5 del d.lgs n. 142/2015, e gli artt. 2 e 5 del DPCM n. 535/1999.

I contenuti del rapporto

Vengono analizzate le principali novità normative e giurisprudenziali sia a livello nazionale che internazionale, approfondendo le caratteristiche dei Minori Stranieri Non Accompagnati e i procedimenti amministrativi che li riguardano. È arricchito dal contributo di altre amministrazioni e organismi internazionali competenti in materia.

>> Clicca qui per leggere: Regolamento per il colloquio dei minori stranieri non accompagnati: modalità, contenuti e procedure

Il report monitora le presenze, le caratteristiche e l’accoglienza dei minori soli, includendo anche informazioni su nuovi arrivi, allontanamenti, richieste di protezione internazionale, indagini familiari nei Paesi di origine e pareri sulla conversione dei permessi di soggiorno alla maggiore età. Inoltre, illustra le novità procedurali e normative, sia italiane che internazionali, e le misure per l’inserimento socio-lavorativo come i progetti “Percorsi” e “PUOI”.

>> Clicca qui per leggere: Ripartiti 46,859 milioni di euro per l’accoglienza migranti e il sostegno ai minori non accompagnati

Una sezione significativa del report è dedicata alle testimonianze di alcuni giovani con background migratorio, giunti in Italia da soli e accolti in percorsi verso l’autonomia. Cinque giovani raccontano le loro storie, offrendo una visione umana che integra i dati, le norme e le analisi contenute nel documento.

Al 30 giugno 2024, i Minori Stranieri Non Accompagnati censiti in Italia sono 20.206, per lo più maschi (88,4%), prevalentemente di 17 anni (49,8%), seguiti dai 16enni (25,1%) e dai 15enni (13,7%). I principali Paesi di origine sono Egitto (3.924 minori), Ucraina (3.811), Gambia (2.274), Tunisia (2.145) e Guinea (1.679). Le regioni che accolgono il maggior numero di MSNA sono la Sicilia (5.174 minori, il 25,6% del totale), la Lombardia (2.588, il 12,8%), l’Emilia-Romagna (1.681, l’8,3%) e la Campania (1.646, l’8,1%).

Ti consigliamo:

Stranieri e comunitari La gestione dei cittadini stranieri e comunitari costituisce da sempre uno degli aspetti più delicati dell’attività dell’ufficio anagrafe, in considerazione delle complessità derivanti da un quadro giuridico molto articolato ed in costante evoluzione.



Le normali procedure anagrafiche devono necessariamente confrontarsi con la disciplina nazionale in materia di immigrazione per i cittadini di paesi terzi e con la normativa di matrice comunitaria per la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea.



L’obiettivo dell’opera è quello di mettere a disposizione degli operatori uno strumento pratico, di facile consultazione, che riesca a delineare in modo chiaro ed esaustivo le corrette procedure da applicare nei singoli casi.



Dopo i primi due capitoli dedicati alla ricostruzione del quadro normativo rispettivamente in materia di immigrazione dei cittadini extraUE e di libera circolazione dei cittadini comunitari, il volume illustra con un approccio prevalentemente pratico le diverse attività che l’ufficiale d’anagrafe è chiamato a porre in essere relativamente alle iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, ponendo in risalto la diversa incidenza nel procedimento amministrativo delle condizioni di regolarità e di legalità del soggiorno.



Il volume analizza inoltre le specificità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini del Regno Unito dopo la Brexit. Un intero capitolo è dedicato alla complessa tematica dell’attestazione di soggiorno permanente dei cittadini comunitari.



Da ultimo è affrontata la recentissima questione della protezione temporanea accordata ai profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico.



L’opera è corredata da tutta la modulistica necessaria per agevolare il lavoro degli operatori, quest’ultima disponibile anche in versione compilabile.



William Damiani

Funzionario comunale, esperto in materia di Anagrafe e Diritto Amministrativo. Leggi descrizione William Damiani, 2022, Maggioli Editore 85.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA