CITTADINI STRANIERI - Ripartiti 46,859 milioni di euro per l’accoglienza migranti e il sostegno ai minori non accompagnati Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il riparto del Fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno il decreto del Ministero dell’Interno 26 aprile 2024 relativo al riparto del Fondo, di euro 46,859 milioni per l’anno 2023, per il finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all’art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Il decreto in sintesi

Ripartizione dei fondi

61% per minori stranieri non accompagnati (progetti SAI).

26% per l’accoglienza dei richiedenti asilo (rete SAI).

13% alle Prefetture per rafforzare la prima accoglienza.

Procedura di assegnazione

I fondi saranno ripartiti con decreto del Ministro dell’interno, consultato il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le risorse verranno allocate sui capitoli appropriati del bilancio del Ministero dell’interno.

Accesso al fondo per comuni

Comuni con spese superiori per l’affidamento dei minori in comunità o istituti (provvedimenti dell’autorità giudiziaria) possono accedere a un massimo di 200.000 euro ciascuno, con un totale disponibile di 1.000.000 di euro.

Attestazioni devono essere presentate tramite un modello informatizzato entro 30 giorni dall’apertura della procedura telematica.

Esclusione per mancata attestazione

I comuni che non presentano l’attestazione correttamente saranno esclusi dal fondo.

Ripartizione proporzionale

Fondo distribuito proporzionalmente tra i comuni idonei, rispettando i limiti finanziari stabiliti.

Segnaliamo anche il comunicato n. 2 del 12 giugno 2024 del Ministero dell’Interno, con cui avverte che dal 17 giugno sarà consultabile, nella consueta Area certificati, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo degli impegni di spesa per l’affidamento di minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, necessaria al fine di procedere alla ripartizione del fondo di cui all’art. 21, comma 1-bis, del d.l. 145/2023 convertito dalla legge 191/2023. La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (cioè i Comuni individuati nell’allegato al d.m. 26 aprile 2024) entro il termine delle ore 12:00 del 17 luglio 2024.

