Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Minori stranieri non accompagnati Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, un nuovo regolamento

Il regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri “introduce modifiche al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Le modifiche ed integrazioni intervengono, in particolare, sulla disciplina del rilascio dei permessi di soggiorno e della conversione dei permessi al raggiungimento della maggiore età“.

Secondo l’ultimo report mensile, pubblicato dalla DG Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in Italia sono censiti 16.470 minori stranieri non accompagnati. Il Paese d’origine più rappresentato è l’Ucraina (5.577 minori, 33,9%), seguito da Egitto (2.842, 33,9%) e Tunisia (1.382, 8,4%). Le Regioni maggiormente coinvolte nelle procedure di accoglienza sono: la Sicilia (18,5%), la Lombardia (17,5%) e l’Emilia-Romagna (10%).

Ti potrebbe interessare:

>> Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati

Ti consigliamo:

© RIPRODUZIONE RISERVATA