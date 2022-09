Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto del Ministero dell’interno 8 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 19 settembre, definisce le modalità per la destinazione delle risorse, assegnate al Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell’art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto e non sono rimborsabili le spese relative a prestazioni in favore del minore straniero non accompagnato che sono a carico delle strutture di accoglienza individuate dall’art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

