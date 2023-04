Ricerca



ANPR- CITTADINI STRANIERI- STATO CIVILE - IL CASO – Adozione straniera maggiorenne. Quali sono i riflessi sul cognome? A cura del nostro esperto William Damiani

Quesito

È pervenuta a questo Comune una sentenza di adozione di cittadina straniera maggiorenne nella quale si dispone che l’adottata assuma il cognome dell’adottante e lo anteponga al proprio.

Si chiede se la sentenza debba essere trascritta immediatamente e se conseguentemente debba essere anteposto il cognome dell’adottante all’adottata pur essendo cittadina straniera o se attendere che diventi cittadina italiana.

Risposta

La sentenza ha disposto sia l’adozione di maggiorenne sia la variazione del cognome della cittadina straniera. L’ufficiale dello stato civile deve trascrivere la sentenza nei registri di nascita in parte II serie B e darne comunicazione all’ufficiale d’anagrafe ai fini della variazione del cognome nelle registrazioni anagrafiche. Anche se trattasi di cittadina straniera, quest’ultimo è comunque tenuto a dare esecuzione alla decisione del giudice.

Si suggerisce da ultimo di invitare la cittadina straniera a presentare il suo atto di nascita (in regola con le norme in materia di legalizzazione e di traduzione) per la trascrizione e per apporvi la relativa annotazione.

Tale soluzione trova conferma nel Massimario dell’ufficiale dello stato civile – edizione 2012 – del Ministero dell’interno di cui si riporta testualmente il passaggio più significativo: “Il provvedimento del giudice con il quale si dispone l’adozione di una persona straniera maggiorenne da parte di un cittadino italiano vale a costituire un rapporto che ha efficacia sostanziale ad ogni fine consentito dalla legge, in questo ordinamento: conseguentemente tale provvedimento deve essere trascritto nei registri di nascita (art. 28, comma 2 lett. “g” del D.P.R. 396/2000) ed annotato nell’atto di nascita (art. 49, lett. “a”) che, a sua volta, deve essere trascritto (art. 28, comma 2, lett. “b”). Ciò in quanto si viene a costituire un rapporto di filiazione che, come tale, al pari delle ipotesi di filiazione legittima o naturale, va registrata ai fini della pubblicità dell’atto stesso. Resta fermo il punto che fra gli effetti della pronuncia di adozione non vi è quello dell’acquisto della cittadinanza italiana. È pure da ritenere che l’art. 299 del codice civile non possa applicarsi all’adottato sin tanto che questi non abbia acquistato la cittadinanza italiana a norma della legge n. 91/1992 (artt. 5 e 9, comma 1, lett. “e” e “f”), fatta salva ogni eventuale diversa statuizione del giudice nella sentenza”.

