CITTADINI STRANIERI- IN PRIMO PIANO - Ampliamento posti SAI per Minori Stranieri Non Accompagnati Scadenza per la presentazione delle domande fissata al 10 ottobre 2024: istruzioni e link utili per gli enti locali interessati all'ampliamento dei posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)

Il Ministero dell’Interno ha diffuso una comunicazione l’8 agosto scorso riguardante il finanziamento per l’ampliamento della rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), specificamente rivolto agli enti locali che gestiscono progetti per l’accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA). Questo ampliamento prevede la disponibilità di un massimo di 600 nuovi posti.

La comunicazione ufficiale può essere consultata attraverso il link fornito dal Ministero dell’Interno: https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/comunicazione-sensi-dellarticolo-9-linee-guida-allegate-dm-18-novembre-2019-lavvio-procedura-finanziamento-dei-posti-ampliamento-dei-progetti-sai-tipologia-accoglienza-favore-minori.

Gli enti locali interessati a richiedere l’ampliamento dei posti devono presentare le domande entro il termine perentorio delle ore 18.00 del 10 ottobre 2024. Le domande devono essere compilate utilizzando la modulistica specifica, disponibile in formato Word sulla piattaforma FNAsilo al seguente indirizzo: https://fnasilo.dlci.interno.it. Una volta compilate e firmate digitalmente dal rappresentante legale dell’ente locale o da un soggetto delegato con potere di firma, le domande dovranno essere inviate via PEC alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. L’indirizzo PEC di riferimento è ampliamentosai@pecdlci.interno.it, e l’oggetto della PEC dovrà essere: “Ampliamento posti MSNA SAI”.

Per eventuali chiarimenti o confronti su questioni di natura contenutistica e amministrativa, è disponibile l’indirizzo email accesso.sai@cittalia.it, al quale è possibile inviare richieste di informazioni.

