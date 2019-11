Questo articolo è stato letto 259 volte

ANAGRAFE- P.A.- STATO CIVILE - L’attività di sportello: irricevibilità dell’istanza Regole pratiche e consigli

Una questione particolarmente delicata, che deve essere gestita e conosciuta dall’operatore di sportello è l’irricevibilità della istanza. Con questo istituto, disciplinato dall’art. 2, comma 1 della l. n. 241/1990, viene codificato l’obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche nel caso in cui sia negativo, laddove si riscontri la mancanza assoluta dei presupposti per l’avvio della fase istruttoria.

