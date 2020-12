Questo articolo è stato letto 126 volte

ANAGRAFE - IL CASO – Richiesta di trascrizione di sentenza straniera di divorzio Come procedere dal momento che non risulta nessuna indicazione sulla definitività della sentenza né sul passaggio in giudicato?

È stata presentata da uno degli interessati (cittadina italiana), sentenza di divorzio pronunciata dalle autorità Repubblica dominicana potere giudiziale seconda aula della Camera civile e commerciale del Tribunale di prima istanza del distretto giudiziale di XX in forma integrale e debitamente tradotta, munita di apostille. Per verificarne la trascrivibilità ai sensi dell’art. 64, legge 218/1995, ho accertato la trascrizione dell’atto di matrimonio nel nostro Comune, del matrimonio celebrato all’estero, la competenza del Tribunale di Santo Domingo (in quanto gli sposi si sono sposati a Santo Domingo, lo sposo è cittadino dominicano); dalla sentenza si evince che lo sposo dopo essere stato convocato non si è presentato.

Inoltre non sono stato in grado di verificare il passaggio in giudicato e non riesco ad individuare la data da avere in considerazione, l’interessata è venuta a sollecitare la trascrizione della sentenza, dicendo che secondo la normativa dominicana non esiste il passaggio in giudicato.



