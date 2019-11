Questo articolo è stato letto 222 volte

ANAGRAFE - IL CASO – Permesso di soggiorno – Residenza Figli non presenti sul permesso di soggiorno della madre, come si può procedere per l’iscrizione dei minori?

Si è presentata una cittadina nigeriana con permesso di soggiorno per motivi umanitari (cancellata per irreperibilità nel 2018 dal Comune di provenienza) per richiedere la residenza sua e dei suoi due figli nati da poco nel Comune di… I figli non sono ovviamente presenti sul permesso di soggiorno della madre ma abbiamo solo la ricevuta di prenotazione online della Questura (al momento è stata iscritta solo la madre). Si chiede come si possa procedere per l’iscrizione dei figli minori.



>> Leggi la risposta dei nostri esperti

