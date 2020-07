Questo articolo è stato letto 50 volte

WELFARE - Beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza Tempistiche per la fruizione

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno il Decreto 2 marzo 2020 “Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza”.

Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Carta Rdc»: la carta di cui all’art. 5, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale è erogato il beneficio economico del reddito di cittadinanza;

b) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b) del decreto-legge n. 112 del 2008;

c) «Beneficio mensile spettante»: beneficio spettante nel mese di competenza a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 4 del 2019;

d) «Beneficio mensile effettivamente erogato»: il beneficio mensile effettivamente erogato, al netto di eventuali decurtazioni dal beneficio mensile spettante;

e) «Arretrati»: importi erogati in periodi successivi a quello di competenza;

f) «Semestre di erogazione del beneficio»: il semestre individuato in relazione alla data di avvio delle erogazioni per ciascun beneficiario.

