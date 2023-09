Ricerca



STATO CIVILE - Trascrizione degli atti di nascita dall’estero: la procedura da seguire Negli atti e documentazione proveniente dall’estero, l’ufficiale dello stato civile dovrà verificare che non sussista contrarietà all’ordine pubblico, come richiesto dall’art. 18 del d.P.R. 396/2000

Negli atti e documentazione proveniente dall’estero, l’ufficiale dello stato civile dovrà verificare che non sussista contrarietà all’ordine pubblico, come richiesto dall’art. 18 del d.P.R. 396/2000: possono presentarsi diverse ipotesi e notevoli difficoltà per l’ufficiale dello stato civile nel comprendere e valutare se trattasi di maternità surrogata e quale sia il genitore che, anche secondo il nostro ordinamento, possa essere considerato tale e salvaguardato, rispetto a quello che dovrà essere omesso nella trascrizione dell’atto di nascita, o se invece entrambi i genitori debbano essere conservati nella trascrizione e restino tali anche per il nostro ordinamento. Pur con tutti i dubbi e le perplessità, nel momento in cui riceverà un atto di nascita proveniente dall’estero nel quale risulti la filiazione da genitori dello stesso sesso, l’ufficiale dello stato civile dovrà valutare se trattasi di fecondazioni eterologa o di surrogazione di maternità: solamente nel primo caso, potrà procedere alla trascrizione dell’atto di nascita e registrazione del rapporto di filiazione conseguente. Qualora, invece, risulti una procedura di maternità surrogata, o gestazione per altri, cioè una donna che ha messo a disposizione il proprio utero ed ha portato avanti la gravidanza per singoli o coppie eterosessuali od omosessuali, trattandosi di fattispecie contraria all’ordine pubblico secondo la sentenza delle Sezioni Unite, l’atto di nascita non potrà essere trascritto e l’ufficiale dello stato civile dovrà opporre rifiuto. In tale evenienza, qualora dalla documentazione che fosse stata presentata dovesse risultare che sussiste un legame genetico o biologico tra il neonato ed il genitore dichiarato tale nell’atto di nascita, anche per il nostro ordinamento potrà essere riconosciuta la validità del rapporto di filiazione di tale genitore, mentre non potrà essere riconosciuta nei confronti del genitore cosiddetto d’intenzione, il quale dovrà essere omesso nella trascrizione dell’atto di nascita, dandone formale comunicazione per l’eventuale impugnazione, a meno che, anche in tal caso, non risulti un legame genetico o biologico con il minore.

