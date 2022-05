Ricerca



CITTADINI STRANIERI- IN PRIMO PIANO - Sportello Unico per l’Immigrazione Il nuovo portale per l'invio delle istanze di nulla osta al lavoro ed al ricongiungimento familiare

Segnaliamo che è online il nuovo Portale Servizi del Ministero dell’Interno curato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, in particolare, nella sezione Sportello Unico per l’Immigrazione è possibile inviare le istanze di nulla osta al lavoro e quelle per il ricongiungimento familiare, oltre a quelle riservate alle conversioni di permessi di soggiorno o ai lavoratori formati all’estero.

Per ogni esigenza di supporto è possibile contattare il servizio di assistenza Helpdesk attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00.

Per informazioni sul funzionamento del Portale sono disponibili:

Gli orari di disponibilità del portale sono rimasti invariati: dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 14:00.

