La Corte di Cassazione ha pubblicato una Rassegna tematica delle pronunce per il periodo gennaio-febbraio 2024 in materia di protezione internazionale.

Il progetto di collaborazione tra l’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l’Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione.

Riportiamo, di seguito, il sommario dei temi trattati:

PARTE PRIMA: QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE

1.1. Cause di esclusione della protezione internazionale

1.2. Protezione complementare

1.2.1. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa

PARTE SECONDA: QUESTIONI PROCEDURALI

2.1 Dovere di cooperazione istruttoria dell’autorità

2.2. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

2.3. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

2.3 Questioni di ammissibilità o inammissibilità del ricorso

2.4 Rito applicabile

PARTE TERZA – ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 Espulsione amministrativa

3.1.1 Il provvedimento di espulsione

3.2. I casi di inespellibilità

3.3 La tutela dell’unità familiare

3.3.1. Autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore

3.3.2. Permesso di soggiorno per motivi familiari

3.4 Trattenimento

3.4.1. Convalida del trattenimento

3.4.2. Proroga del trattenimento

