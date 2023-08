Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Rapporto di approfondimento semestrale sui minori stranieri non accompagnati Pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rapporto semestrale di approfondimento sui minori stranieri non accompagnati in Italia al 30 giugno 2023

La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Rapporto semestrale di approfondimento sui minori stranieri non accompagnati in Italia al 30 giugno 2023.

​Il Rapporto propone una completa e dettagliata analisi del fenomeno della presenza di minori stranieri non accompagnati in Italia, sulla base dei dati raccolti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il SIM (Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati) ed è realizzato in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), dall’art. 19, co. 5 del d.lgs. n. 142/2015, nonché dagli artt. 2 e 5 del DPCM n. 535/1999.

I minori stranieri non accompagnati (MSNA) censiti in Italia al 30 giugno 2023 sono 20.926, sono in maggioranza maschi (86,6%) e hanno per la maggior parte 17 (44,7%), 16 (24,7%) e 15 anni (12,1%); arrivano soprattutto da Egitto (5.341 minori), Ucraina (4.512), Tunisia (1.781), Guinea (1.174) e Albania (1.137), mentre le Regioni che ne accolgono di più sono la Sicilia (4.621 minori, il 22,1% del totale), la Lombardia (2.764, il 13,2%), l’Emilia-Romagna (1.727, l’8,3%) e la Calabria (1.669, il 8%).

Il Report dà conto delle più importanti novità normative e giurisprudenziali, sul piano nazionale e internazionale, approfondisce le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati in Italia e i procedimenti amministrativi che li riguardano ed è arricchito con il contributo di altre Amministrazioni e organismi internazionali competenti in materia.

Il Report si arricchisce delle testimonianze di alcuni giovani con background migratorio arrivati in Italia da soli, accolti e accompagnati in percorsi verso l’autonomia. Cinque giovani “in viaggio” che hanno condiviso le loro storie permettendo così di comprendere le vite che si celano dietro i dati, le norme, le analisi e gli strumenti raccolti nel Report.

