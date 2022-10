Ricerca



CITTADINI STRANIERI- STRANIERI - Profughi ucraini: ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile L'Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n. 937 del 20 ottobre 2022

Il Dipartimento della Protezione civile ha emanato in data 20 ottobre 2022 l’ordinanza n. 937 recante Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.

In particolare viene disposta la cessazione del ricorso da parte dei Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle soluzioni di alloggiamento e assistenza temporanee presso strutture alberghiere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) dell’OCDPC n. 872/2022, è previsto l’eventuale ricollocamento delle persone ospitate in strutture alberghiere presso le altre forme di accoglienza e sostentamento, anche di natura straordinaria, appositamente già finanziate e regolate a legislazione vigente.

La predetta accoglienza presso le strutture alberghiere potrà essere riconosciuta, a decorrere dal termine ivi previsto, quale misura provvisoria e temporanea per un periodo massimo di 30 giorni, esclusivamente in favore di profughi provenienti dall’Ucraina di nuovo ingresso sul territorio nazionale ovvero che provengano da forme di assistenza spontanea non più sostenibile da parte di associazioni o famiglie che sinora le hanno garantite, per le quali non esiste l’immediata possibilità di essere ospitate in altre forme di accoglienza garantita dallo Stato.

