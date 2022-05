Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica Chi ne ha diritto?

L’art. 59 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge n. 77/2013), prevede che gli Stati adottino le misure per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, possano ottenere in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione”.

Tale disposizione ha trovato attuazione nell’ordinamento italiano con l’inserimento nel Testo Unico dell’immigrazione (D.lgs. 286/98) dell’art. 18-bis ai sensi del quale il questore – quando siano accertate situazioni di violenza o abuso e emerga un concreto e attuale pericolo per l’incolumità della vittima – rilascia, un permesso per consentire alla vittima straniera, priva di permesso di soggiorno, di sottrarsi alla violenza. La finalità del permesso di soggiorno è quindi quella di consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza in ambito domestico.

Nel sito Integrazione Migranti sono pubblicate le riportate alle domande più frequenti sul tema in oggetto.

Nello specifico:

– Cos’è il permesso di soggiorno per violenza domestica?

– Cosa si intende per violenza domestica?

– A quali condizioni si ha diritto al permesso di soggiorno per violenza domestica?

– Chi rilascia il permesso di soggiorno per violenza domestica? Secondo quale procedura?

– Quali diritti ha il titolare di un permesso di soggiorno per violenza domestica?

– Il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere convertito?

– Il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere revocato?

– È prevista l’espulsione nei confronti di uno straniero che viene condannato per un reato di violenza domestica?

– Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica può essere rilasciato ad un cittadino comunitario?

– Lo straniero cui viene rilasciato il permesso di soggiorno per violenza domestica, può essere condannato per il reato in precedenza commesso di ingresso e soggiorno irregolare?

– Il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere rilasciato anche alle vittime di matrimonio forzato?

