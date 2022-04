Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Nuovi progetti SAI: avviso per 1000 posti Avvio della procedura per il finanziamento di nuovi progetti SAI, tipologia “accoglienza di carattere ordinario”

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un avviso per la presentazione di nuove domande di finanziamento per progetti SAI, tipologia “accoglienza ordinaria“, rivolto a Comuni che non hanno un progetto SAI relativo alla tipologia “accoglienza di carattere ordinario”.

Gli enti locali interessati potranno presentare domanda di finanziamento a partire dalle ore 9.00 di lunedì 28 marzo 2022 e fino alle ore 18.00 del 12 maggio 2022, attraverso la piattaforma ministeriale https://fnasilo.dlci.interno.it.

Per ogni richiesta di chiarimento è possibile scrivere a accesso.sai@cittalia.it e consultare le FAQ disponibili on-line alle pagine https://www.retesai.it/siproimi-nuove-modalita-di-accesso-e-di-funzionamento/.

Fonte: https://anci.lombardia.it/

© RIPRODUZIONE RISERVATA