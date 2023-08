Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Nuovi bandi per contributi dal FAMI FAMI 21-27: pubblicati due avvisi per 16 milioni di euro destinati a progetti d’integrazione

Con una nota del 4 agosto il Ministero dell’Interno ha pubblicato i link a due nuovi avvisi del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027, di importo complessivo pari a 16 milioni di euro, finalizzati a selezionare proposte progettuali per la realizzazione di interventi che migliorino qualità e accessibilità dei servizi territoriali da parte dei cittadini di Paesi terzi e per sviluppare percorsi di accompagnamento familiare all’inclusione sociale rivolti a minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni cittadini di Paesi terzi, quali misure di sostegno alternative al collocamento in comunità.

