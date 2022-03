Ricerca



CITTADINI STRANIERI- IN PRIMO PIANO - Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina Pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo è stato pubblicato il Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina“.

Decreto Legge 21/3/2022 n. 21 (G.U. 21/3/2022 n. 67)

