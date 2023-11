Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Minori stranieri non accompagnati. L’esperienza in Francia, Germania, Grecia e Spagna Il Dossier n. 189 del Servizio Studi del Senato sui Minori stranieri non accompagnati

Il Servizio Studi del Senato ha pubblicato il Dossier n. 189 “Minori stranieri non accompagnati. L’esperienza in Francia, Germania, Grecia e Spagna“.

Premessa

Negli ultimi anni si è registrato nell’Unione Europea un significativo incremento della pressione migratoria, nell’ambito della quale è stata posta specifica attenzione alla presenza di minori non accompagnati.

In conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 19892 e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, le istituzioni europee hanno più volte richiamato l’attenzione sulla necessità di una protezione specifica e adeguata per i minori in generale, e nello specifico per i minori non accompagnati.

La definizione è recata dall’art. 2, lett. e), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, ove il «minore non accompagnato» è il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri.

La rilevazione del fenomeno non è ancora uniforme a livello europeo e non sono disponibili quindi statistiche fruibili ai fini comparativi (riferiti agli ingressi o alle presenze). Unica eccezione è il gruppo dei richiedenti asilo considerati essere minori non accompagnati, per i quali rileva è disponibile il dato nei diversi paesi europei.

Nelle rilevazioni disponibili per paese, si nota come la distribuzione degli ingressi per fasce di età vede una concentrazione nelle fasce di età tra i 16 e i 17 anni, con prevalenza maschile. Nei Paesi considerati, i flussi mostrano, come prevedibile, una provenienza differente in relazione alle zone di contiguità geografica.

Ti consigliamo:

Stranieri e comunitari La gestione dei cittadini stranieri e comunitari costituisce da sempre uno degli aspetti più delicati dell’attività dell’ufficio anagrafe, in considerazione delle complessità derivanti da un quadro giuridico molto articolato ed in costante evoluzione.



Le normali procedure anagrafiche devono necessariamente confrontarsi con la disciplina nazionale in materia di immigrazione per i cittadini di paesi terzi e con la normativa di matrice comunitaria per la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea.



L’obiettivo dell’opera è quello di mettere a disposizione degli operatori uno strumento pratico, di facile consultazione, che riesca a delineare in modo chiaro ed esaustivo le corrette procedure da applicare nei singoli casi.



Dopo i primi due capitoli dedicati alla ricostruzione del quadro normativo rispettivamente in materia di immigrazione dei cittadini extraUE e di libera circolazione dei cittadini comunitari, il volume illustra con un approccio prevalentemente pratico le diverse attività che l’ufficiale d’anagrafe è chiamato a porre in essere relativamente alle iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, ponendo in risalto la diversa incidenza nel procedimento amministrativo delle condizioni di regolarità e di legalità del soggiorno.



Il volume analizza inoltre le specificità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini del Regno Unito dopo la Brexit. Un intero capitolo è dedicato alla complessa tematica dell’attestazione di soggiorno permanente dei cittadini comunitari.



Da ultimo è affrontata la recentissima questione della protezione temporanea accordata ai profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico.



L’opera è corredata da tutta la modulistica necessaria per agevolare il lavoro degli operatori, quest’ultima disponibile anche in versione compilabile.



William Damiani

Funzionario comunale, esperto in materia di Anagrafe e Diritto Amministrativo. Leggi descrizione William Damiani, 2022, Maggioli Editore 85.00 € 68.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA