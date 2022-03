Ricerca



CITTADINI STRANIERI- IN PRIMO PIANO- STRANIERI - La protezione temporanea per i profughi ucraini: per saperne di più L’istituto della protezione temporanea è disciplinato dalla direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001

Approfondimento di W. Damiani

Nella seduta del 3 marzo 2022 il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso l’applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea nei confronti delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina (Decisione 4 marzo 2022).

La protezione temporanea è una procedura di carattere eccezionale che garantisce una tutela immediata e temporanea, nei casi di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi.

