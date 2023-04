Ricerca



ANPR- FAMIGLIA - La penna e il bisturi. Per registrare le adozioni in anagrafe occorre sempre una precisione assoluta In questo contributo ci proponiamo di indicare all’ufficiale d’anagrafe le soluzioni più corrette per disporre le registrazioni in modo da garantire il massimo livello di segretezza

Approfondimento di W. Damiani

Al chirurgo in sala operatoria è sempre richiesta la massima attenzione; tuttavia esistono alcuni interventi particolari che presentano elevati rischi per la vita del paziente e che di conseguenza richiedono un livello di precisione e di accuratezza ancora superiore.

Allo stesso modo nell’ambito dei servizi demografici vi sono procedimenti che per la loro delicatezza impongono un grado di perizia e di scrupolosità superiore all’ordinario, in quanto anche una semplice disattenzione potrebbe causare danni irreparabili.

Ovviamente stiamo parlando di un settore dove l’improvvisazione dovrebbe sempre restare fuori dalla porta, basti pensare alle conseguenze che potrebbero derivare ai diritti degli interessati e alle eventuali responsabilità degli operatori nel caso venga commesso un errore in sede di una revisione elettorale oppure in fase di rilascio di una carta d’identità elettronica, oppure ancora in un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità.

Tuttavia in determinati contesti, come quello relativo alle adozioni di minori, è necessario che l’operatore dei servizi demografici sappia utilizzare il bisturi, oltre alla penna, in considerazione della particolare complessità e rilevanza della procedura e tenuto conto del livello di emotività cui sono normalmente esposte le famiglie dopo un interminabile iter burocratico.

Il principale elemento di criticità consiste nella necessità di tutelare la segretezza della procedura di adozione. Ricordiamo che la legge sulle adozioni protegge tale esigenza addirittura con una sanzione penale. L’articolo 73 della legge n. 184/1983 dispone infatti che “chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000”. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio la pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni.

In questo contributo ci proponiamo di indicare all’ufficiale d’anagrafe le soluzioni più corrette per disporre le registrazioni in modo da garantire il massimo livello di segretezza dell’intervenuta adozione del minore, sia essa nazionale o internazionale. Occorre inoltre tener presente che l’esigenza di seguire un rigido protocollo oggi è diventata ancora più rigorosa, visto che si opera sull’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), e che di conseguenza la consultazione e la certificazione anagrafica vengono effettuate a livello nazionale e non sono più limitate al solo Comune di iscrizione.

Adozione nazionale

Nel caso delle procedure nazionali, solitamente al momento della pronuncia di adozione, il minore è iscritto anagraficamente nel comune di nascita, anche se già dimorante abitualmente nel Comune ove risiede la famiglia adottiva.

In genere l’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza dei genitori viene contattato dagli stessi o dai servizi sociali per la richiesta di iscrizione anagrafica del minore una volta che si è definito l’iter giudiziale dell’adozione. Contemporaneamente l’ufficiale dello stato civile del Comune di nascita riceve dal Tribunale dei minorenni la sentenza di adozione per la conseguente trascrizione. In questi casi è assolutamente indispensabile attivare una sinergia fra gli ufficiali d’anagrafe dei due Comuni coinvolti.

L’ufficiale di stato civile del Comune di nascita, ricevuta la sentenza di adozione e verificata la propria competenza, provvede a trascrivere per riassunto la sentenza di adozione e ad apporre la relativa annotazione sull’atto di nascita del minore. Successivamente trasmette la relativa comunicazione all’ufficio anagrafe del medesimo Comune.

A questo punto dovrà intervenire la collaborazione dell’ufficiale d’anagrafe del Comune di attuale iscrizione anagrafica del minore con il collega del Comune di residenza dei genitori adottivi. Infatti anziché una mutazione di residenza, occorre procedere con una duplice operazione avente la medesima decorrenza, che di regola corrisponde alla data di definitività della sentenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni. In particolare il primo Comune dovrà disporre una cancellazione anagrafica “per altri motivi” del minore con le vecchie generalità, mentre il secondo Comune dovrà contestualmente operare un’iscrizione anagrafica sempre “per altri motivi” con le generalità risultanti a seguito dell’adozione.

Un’ulteriore accortezza è quella di gestire le comunicazioni fra i due enti in forma riservata e di conservare le stesse nel sistema informativo comunale con modalità che garantiscano la consultazione solo ed esclusivamente agli operatori dell’ufficio anagrafe.

Così facendo viene garantita l’assoluta separazione fra le due posizioni in modo che sia impossibile collegare la prima alla seconda o viceversa. Nemmeno il rilascio di un’eventuale certificazione storica dovrebbe essere soggetto a particolari accorgimenti in quanto il minore risulta essere stato sempre residente presso la famiglia dei genitori con le nuove generalità e anche il motivo di iscrizione rende assolutamente impossibile risalire alla situazione originaria.

Adozione internazionale

Le medesime cautele devono essere seguite anche nelle adozioni internazionali, con la particolarità che in questi casi gli adottanti presentano di regola la richiesta di iscrizione anagrafica prima che sia perfezionato il riconoscimento in Italia della sentenza straniera di adozione da parte del competente Tribunale per i minorenni. In sostanza l’ufficiale d’anagrafe quindi si trova di fronte un minore ancora straniero, il cui soggiorno in Italia è già stato autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali.

L’ufficiale d’anagrafe iscriverà il minore con le generalità risultanti dal passaporto. A questo punto però occorre evitare di lasciare tracce che possano in qualche modo consentire la ricostruzione a posteriori del percorso adottivo attraverso la certificazione storica di famiglia e di residenza.

La soluzione più sicura è quella di iscrivere il minore nella via territorialmente non esistente e mantenere tale registrazione fino all’avvenuta trascrizione nei registri di nascita del decreto del Tribunale per i minorenni con cui si dichiara l’efficacia del provvedimento straniero di adozione.

Da quel momento l’ufficiale d’anagrafe dovrà disporre una cancellazione anagrafica “per altri motivi” del minore con le vecchie generalità e con la precedente cittadinanza (già registrato nella via territorialmente inesistente) e contestualmente disporrà l’iscrizione sempre “per altri motivi” nella famiglia dei genitori con le generalità e con le informazioni risultanti a seguito dell’adozione e naturalmente con la cittadinanza italiana. Questa soluzione consente di mantenere assolutamente distinte e non collegabili le due posizioni anagrafiche riconducibili al minore.

La soluzione alternativa di iscrivere il minore con le generalità originarie fin da subito nella famiglia adottiva presenta invece il problema di dare la possibilità, attraverso la certificazione corrente e storica, di ricollegare le due posizioni nonostante la duplice operazione di cancellazione e iscrizione per altri motivi.

