CITTADINI STRANIERI - Immigrazione: prorogato al 29 febbraio il termine per il finanziamento dei progetti SAI Pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno che amplia la scadenza triennale riferita al Sistema di Accoglienza e Integrazione

Pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2023 con il quale viene differito dal 31 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024 il termine del triennio di finanziamento in corso dei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per i quali gli enti locali titolari hanno presentato domanda di prosecuzione entro l’11 maggio scorso.

Nello specifico, il differimento viene disposto agli stessi patti e condizioni, nelle more delle ordinarie procedure di valutazione delle domande di prosecuzione, per il numero dei posti e per gli importi che si trovano indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto di finanziamento.

I finanziamenti fanno riferimento al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

