CITTADINI STRANIERI - Immigrazione e protezione internazionale: conversione in legge Conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno"

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre la legge 1° dicembre 2023, n. 176 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2023, n. 133 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’Interno“.

>> CONSULTA IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133

> Clicca qui per leggere: Decreto immigrazione e sicurezza

