STATO CIVILE - IL CASO – Trascrizione di matrimonio avvenuto in Marocco – Valutazione della documentazione E' possibile la trascrizione dell’atto di accertamento di sussistenza vincoli coniugali?

È pervenuta a questo Comune, da parte del Consolato Generale d’Italia in Casablanca, la richiesta di trascrizione della “copia d’atto di accertamento di sussistenza dei vincoli coniugali” relativa a due cittadini qui residenti, di origine marocchina, naturalizzati italiani.

Gli atti trasmessi dal Consolato sono:

1) una “copia d’atto di accertamento di sussistenza dei vincoli coniugali” consistente in una dichiarazione di coniugio dal 19 aprile 1998, fatta da terza persona;

2) una copia di atto d’accertamento di sussistenza dei vincoli coniugali, sempre basata su una testimonianza di 12 elementi, richiesta del coniuge datata 19 aprile 2000 che indica come anno del matrimonio il 1998 (senza specificare una data precisa);

3) una dichiarazione consolare indicante che, per la legge locale 70/2003 del 2004, le sentenze di omologa-zione sono equiparabili ai matrimoni;

4) la richiesta di trascrizione da parte dei coniugi.

Nella richiesta di trascrizione, i coniugi indicano il 19 aprile 1998 quale data del matrimonio. Vista la particolarità del documento, si chiede se è possibile la trascrizione dell’atto di accertamento di sussistenza vincoli coniugali ed eventualmente se sia possibile indicare la data dichiarata dagli sposi nell’atto di accertamento (all. 2).

