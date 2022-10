Ricerca



STATO CIVILE - IL CASO – Trascrizione di atto di matrimonio proveniente dall’estero senza data e luogo di nascita degli sposi Si può applicare l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 al caso di specie per integrare i dati mancanti?

Si chiede autorevole parere sulla seguente posizione di stato civile: nell’anno 2006 fu trascritto dall’estero un atto di matrimonio di due cittadini italiani (sposo residente nel nostro Comune, sposa residente in altro Comune italiano). L’atto di matrimonio è carente della data di nascita e luogo di nascita degli sposi, risulta solo l’età e la paternità per entrambi. L’atto fu trasmesso per la trascrizione da parte dell’Ambasciata Italiana all’estero e nella lettera di trasmissione della richiesta di trascrizione l’Ambasciata riporta i dati degli sposi (cognome, nome, luogo e data di nascita). I cittadini in interesse sono residenti in questa anagrafe, l’atto di nascita dello sposo è trascritto in questo Comune, quello della sposa in altro comune italiano. Si specifica che nel dare seguito alla trascrizione nel cappelletto è stato omesso di indicare le generalità complete come indicate nella lettera di trasmissione dell’ambasciata e pertanto ci si chiede se avendo avuto accesso agli atti contenuti nel fascicolo degli allegati all’atto di matrimonio dal quale risulta quanto sopra indicato, avendo anche ricevuto altra corrispondenza riguardante la scelta del regime patrimoniale operata innanzi al cancelliere dell’Ambasciata dalla quale risultano i dati completi degli sposi, nonché luogo e data del matrimonio, acquisendo d’ufficio le copie integrali degli atti di nascita, si potrebbe pensare di applicare l’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 al caso di specie per integrare i dati mancanti? E nel caso positivo quale potrebbe essere il tenore dell’annotazione? la stessa potrebbe riguardare solo la parte del cappelletto? O l’intero atto? O sarebbe più opportuno intraprendere la procedura di cui all’articolo 95 al fine di poter rilasciare l’estratto con le generalità complete degli sposi?

