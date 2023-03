Ricerca



ANPR- CITTADINI STRANIERI - IL CASO – Maturazione del diritto di soggiorno permanente e periodi di mancata iscrizione anagrafica Si può rilasciare comunque l'attestazione nonostante la richiedente non sia iscritta in ANPR per 5 anni consecutivi?

La questione che sottoponiamo è relativa al rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’unione europea. La signora che ha presentato la richiesta risulta, in base ai certificati storici di residenza acquisiti d’ufficio, iscritta in ANPR senza interruzioni per 4 anni e 8 mesi (dal 19/06/2018 ad oggi). In precedenza risulta essere stata residente in Italia per il periodo dal 12/06/2016 al 27/12/2016, poi cancellata per trasferimento all’estero. Tutto ciò premesso, si può rilasciare il certificato suddetto, nel caso in cui la signora dimostrasse di aver soggiornato legalmente nel nostro territorio per 5 anni consecutivi con documentazione attestante la sua condizione di lavoratrice (ad es. estratto contributivo INPS, dichiarazione dei redditi e cud), nonostante non sia iscritta in ANPR per 5 anni consecutivi?

