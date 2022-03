Ricerca



STATO CIVILE - IL CASO – Matrimonio presso il Consolato straniero di cittadino successivamente divenuto italiano L'atto di matrimonio emesso dal Consolato del Regno del Marocco in Italia deve essere munito di apostille?

Un nostro residente di origine marocchina diventato italiano nel nostro Comune, ci produce un atto di matrimonio celebrato presso il Consolato Generale del Regno del Marocco in Italia con una cittadina marocchina. Al momento del matrimonio entrambi gli sposi erano cittadini marocchini. La traduzione risulta asseverata dal Tribunale italiano mentre il certificato redatto in lingua araba dal Consolato del Regno del Marocco non riporta l’apostille.

Esiste una convenzione fra Italia e Regno del Marocco che permette la trascrizione del matrimonio celebrato nel consolato straniero in Italia senza che questo sia stato trascritto in Marocco? L’atto di matrimonio emesso dal Consolato del Regno del Marocco in Italia deve essere munito di apostille?

