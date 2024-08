Ricerca



ANAGRAFE - IL CASO – Dichiarazione di residenza in un immobile con contratto locazione intestato ad altro soggetto. Come procedere? E' possibile registrare la dichiarazione anagrafica relativamente alla variazione di residenza?

Una signora ha presentato a questo ufficio la dichiarazione anagrafica relativamente alla variazione di residenza in un’abitazione ubicata in questo Comune. La signora è la sorella dell’affittuario, il quale però non è residente all’indirizzo. Si chiede se è possibile registrare la dichiarazione e se sia sufficiente la sola dichiarazione da parte del fratello che conferma la residenza della signora, o se invece debba acquisirsi anche l’assenso da parte del proprietario.

