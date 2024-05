Ricerca



CIE- CITTADINI STRANIERI - IL CASO – Cittadino straniero con permesso per protezione sussidiaria. Quale documento rilasciare? a cura del nostro esperto William Damiani

Quesito

Un cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno con dicitura “protezione sussidiaria” chiede il rilascio della carta d’identità elettronica. È possibile rilasciare la CIE con validità decennale oppure occorre emettere una carta cartacea con validità triennale?

Risposta

Lo straniero non è più richiedente asilo, in quanto allo stesso è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria. L’articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, così come modificato dal decreto legge n. 130/2020, prevede al quarto comma che la carta d’identità della durata di tre anni sia rilasciata solo ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica. Il “richiedente” è il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva. Nel caso di specie la domanda è stata accolta con il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. Quindi non trovandoci più di fronte ad un richiedente asilo, bensì ad un beneficiario di protezione internazionale (al quale è stata riconosciuta la protezione sussidiaria) dovrà essere rilasciata una CIE con validità decennale.

