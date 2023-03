Ricerca



CITTADINI STRANIERI- STATO CIVILE - IL CASO – Adozione di una straniera maggiorenne non residente in Italia. Successiva iscrizione in anagrafe e problematiche sul cognome Può l’adottato richiedere, una volta residente in Italia, la trascrizione del proprio atto di nascita (chiaramente tradotto e legalizzato) ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 396/2000?

Questo Comune ha ricevuto dal Tribunale di Treviso una sentenza di adozione di una straniera colombiana maggiorenne nata e residente all’estero che ha come adottante un cittadino italiano (coniugato con la madre dell’adottata) residente in Italia presso questo Comune. Il Tribunale, nel dispositivo, ha anche disposto che l’Ufficiale di Stato Civile competente anteponga al cognome dell’adottata quello dell’adottante.

1. Dovrò trascrivere, quindi, per riassunto, la sentenza di adozione indicando anche il “nuovo” cognome dell’adottanda. Poi darò conferma al Tribunale dell’eseguita trascrizione. Se l’adottante o l’adottato mi richiedono qualche certificato, cosa posso dare (considerando che l’adottato è cittadino straniero e, al momento, non è trascritto alcun atto di nascita)?

2. Può l’adottato richiedere, comunque, una volta residente in Italia, la trascrizione del proprio atto di nascita (chiaramente tradotto e legalizzato) ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 396/2000?

3. La domanda ora è: se l’adottato (cittadino extracomunitario) richiede l’iscrizione in anagrafe, come devono essere i documenti? Il passaporto deve portare anche il nuovo cognome, il permesso di soggiorno deve portare il nuovo cognome, il codice fiscale deve portare il nuovo cognome? O possiamo accettare i documenti con il vecchio cognome e poi, in forza della sentenza trascritta, cambiare il cognome in anagrafe?

