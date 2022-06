In primo piano Cerca Succ »



Ricerca



STRANIERI - Identificazione di minori stranieri non accompagnati Nel caso di dubbio circa l'età dichiarata, questa deve essere accertata in via principale attraverso un "documento anagrafico"

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?