CITTADINI STRANIERI - Finanziata la prosecuzione 2024 dei posti SAI “Emergenza Ucraina” Il Ministero dell’Interno ha pubblicato due decreti di finanziamento per la prosecuzione nel corso dell’anno delle progettualità SAI e dei posti in ampliamento, già finanziati ai sensi della c.d. “emergenza Ucraina“

Il Ministero dell’Interno, in data 29 marzo 2024, ha pubblicato due decreti di finanziamento per la prosecuzione nel corso dell’anno delle progettualità SAI e dei posti in ampliamento, già finanziati ai sensi della c.d. “emergenza Ucraina“.

Tali decreti danno seguito a quanto già disposto dai precedenti decreti (DM n. 4193 e DM n. 4195, entrambi del 30.01.2024), che a loro volta avevano riguardato la prosecuzione delle suddette progettualità e dei posti in ampliamento per i primi mesi del 2024.

Nello specifico:

Il DM n. 3196 del 29 marzo 2024 dispone la prosecuzione – dal 1° aprile al 31 dicembre 2024 – di 1.221 posti, attivati da 54 nuovi progetti SAI originariamente finanziati con DM n. 35312 del 26.09.2022, successivamente scaduti il 31.12.2023 e in ultimo proseguiti come da DM 30.01.2024.

Il testo del decreto e gli enti locali ammessi al finanziamento di prosecuzione sono consultabili alla pagina Decreto n. 3196 del 29 marzo 2024 di finanziamento in prosecuzione di progetti della rete SAI ORDINARI dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 | Ministero dell‘Interno

Il DM n. 3195 del 29 marzo 2024 dispone la prosecuzione dei posti in ampliamento originariamente finanziati con DM n. 30147 del 23.08.2022, successivamente scaduti il 31.12.2023 e in ultimo proseguiti come da DM 30.01.2024. Il Ministero dispone, dunque, il finanziamento di:

– 748 posti riferiti a 38 progettualità SAI, per il periodo 1° aprile/31 dicembre 2024;

– 359 posti riferiti a 22 progettualità SAI, per il periodo 1° marzo/30 aprile 2024. In tal caso il Ministero ha ritenuto di finanziare un solo ulteriore mese, in quanto si tratta di progettualità per le quali è stata presentata domanda di prosecuzione entro l’11.05.2023 e sono già state destinatarie di un differimento di scadenza fino al 30.04.2024, nelle more del perfezionamento delle procedure di valutazione delle domande.

Il testo del decreto e gli elenchi degli enti locali ammessi al finanziamento di prosecuzione sono consultabili alla pagina Decreto n. 3195 del 29 marzo 2024 di finanziamento di ampliamento dei progetti della rete SAI dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 | Ministero dell‘Interno

Fonte: https://www.retesai.it/

