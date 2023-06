Ricerca



CITTADINI STRANIERI- IN PRIMO PIANO - Fami 2021-2027: 6 nuovi avvisi pubblici per oltre 117 mln finalizzati all’integrazione Pubblicati 6 nuovi avvisi pubblici del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027, per un importo complessivo di 117 milioni e 900mila euro. In scadenza tra luglio e settembre, selezionano progetti per l'inclusione di richiedenti e titolari di protezione internazionale

Il Ministero dell’Interno con comunicato del 19 giugno informa che sono stati pubblicati 6 nuovi avvisi pubblici del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027, per un importo complessivo di 117 milioni e 900mila euro.

I bandi sono finalizzati a selezionare proposte progettuali per rispondere a una serie di esigenze multi-settoriali che vanno dalla tutela della salute di richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità al rafforzamento dell’integrazione scolastica di alunni e studenti di Paesi terzi; dal supporto ai comuni aderenti alla rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) per la promozione di percorsi di autonomia per i titolari di protezione internazionale in uscita dalle strutture al miglioramento della capacità di prefetture ed enti locali di far fronte alla crescente richiesta di servizi; dall’attivazione di servizi innovativi di formazione linguistica a quella di un sistema di monitoraggio permanente sui percorsi formativi per l’apprendimento della lingua italiana.

Le proposte progettuali possono essere presentate online, secondo le scadenze indicate in ciascuno dei 6 bandi, attraverso il portale dedicato.

I nuovi avvisi si aggiungono a quelli pubblicati nei mesi scorsi per complessivi 104 milioni e 596.527 euro – per alcuni dei quali si stanno definendo le procedure di selezione -, allo scopo di accelerare ulteriormente da parte dell’autorità di gestione del Fondo, prefetto Maria Grazia Forte, l’impiego efficace sul territorio delle risorse europee destinate all’immigrazione e all’integrazione.

