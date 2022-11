Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Emergenza Ucraina: richiesta contributo per servizi sociali nei comuni entro il 16 novembre 2022 Le indicazioni dell'Anci

L’ANCI con propria circolare del 2 novembre 2022 sollecita i comuni che hanno fornito servizi ai profughi provenienti dall’Ucraina a provvedere con celerità a compilare ed inviare l’apposito modulo per non perdere il previsto ristoro economico.

La quantificazione delle presenze sui territori non ha avuto un riscontro omogeneo sul territorio nazionale dove al momento ci risulta che solo poche Questure provinciali su richieste specifiche hanno fornito delle informazioni in merito. Pertanto si invitano tutti i Comuni che hanno prestato questi servizi a compilare i previsti moduli con i dati numerici richiesti anche in assenza di riscontri formali esterni.

Con riferimento alle richieste di contributo da parte dei Comuni per il rafforzamento dei servizi sociali, si ricorda che per accedere al contributo, forfettario e una tantum, i Comuni dovranno farne richiesta secondo i criteri previsti dall’ordinanza n. 927, tramite l’invio dell’apposito modulo, debitamente compilato, alla PEC fondosocialeucraina@pec.anci.it, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno il 16.11.2022.

I Comuni potranno richiedere ulteriori chiarimenti, riferiti alla procedura o a difficoltà tecniche connesse alla trasmissione del modulo, scrivendo all’indirizzo mail dedicato infofondoucraina@anci.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA