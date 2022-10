Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Domande di conversione permessi entro fine anno Ci sono ancora quote disponibili del decreto flussi

I cittadini stranieri che vogliono convertire in un permesso di soggiorno per lavoro un permesso rilasciato per altri motivi possono presentare domanda sino al 31 dicembre 2022.

Tale scadenza vale anche per i datori di lavoro che vogliono far arrivare in Italia e assumere cittadini stranieri formati all’estero.

Per le due categorie citate vi sono ancora quote disponibili del decreto flussi (DPCM 21 dicembre 2021) e quindi il governo ha deciso di prorogare il termine per le domande originariamente fissato al 17 marzo e già prorogato al 30 settembre.

Le domande possono essere presentate tramite il Portale Servizi del Ministero dell’Interno con le procedure già indicate tramite la Circolare del Ministero dell’Interno del 5.1.2022

