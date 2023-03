In primo piano Cerca Succ »



Ricerca



CITTADINI STRANIERI- IN PRIMO PIANO - Decreto immigrazione: il Governo vara le nuove regole Via libera ieri in Cdm al decreto legge che definisce le disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?