CITTADINI STRANIERI - Contributo per accoglienza popolazione ucraina L'ordinanza della Protezione civile n. 927/2022

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato l’ordinanza 3 ottobre 2022, n. 927 che, allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un numero significativo di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea, in relazione alla popolazione residente, stabilisce il riparto in favore di tali Comuni di un contributo forfetario una tantum determinato in misura proporzionale al numero dei predetti soggetti ospitati sul rispettivo territorio alla data di pubblicazione dell’ordinanza.

Le richieste di accesso al contributo devono essere inoltrate all’Anci, che provvede al relativo censimento per poi girare i dati alla Protezione Civile, entro il 16 novembre 2022; in allegato all’ordinanza, il modulo da utilizzare per la richiesta di contributo.

I Comuni potranno richiedere ulteriori chiarimenti, esclusivamente riferiti alla procedura o a difficoltà tecniche connesse alla trasmissione del modulo, scrivendo all’indirizzo mail dedicato infofondoucraina@anci.it.

