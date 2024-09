Ricerca



CITTADINI STRANIERI- IN PRIMO PIANO - Consiglio d’Europa: linee guida sul periodo di recupero e riflessione per vittime di tratta di esseri umani La nuova Nota orientativa del GRETA chiarisce le procedure per garantire alle vittime di tratta un periodo di stabilità e protezione, favorendo la loro decisione consapevole di collaborare con le autorità competenti

Una recente Nota orientativa pubblicata dal GRETA, l’organismo del Consiglio d’Europa contro la tratta di esseri umani, mira a rafforzare l’attuazione dell’articolo 13 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta. Questa nota chiarisce gli obiettivi, i principi, le basi giuridiche e le procedure relative al periodo di recupero e riflessione riservato alle vittime della tratta.

Secondo l’articolo 13 della Convenzione, il periodo di recupero e riflessione è una fase fondamentale per garantire protezione e sostegno alle vittime. Tale periodo deve essere concesso ogni volta che ci sono ragionevoli motivi per credere che una persona sia vittima della tratta. Il suo scopo è permettere alle vittime di ristabilire una certa stabilità psicologica e di prendere una decisione informata sulla collaborazione con le autorità competenti nelle indagini e nel perseguimento dei trafficanti. Durante questo intervallo, è vietata l’espulsione delle presunte vittime, offrendo loro una protezione essenziale.

La Presidente del GRETA, Helga Gayer, ha sottolineato l’importanza del periodo di recupero e riflessione come strumento per la protezione dei diritti fondamentali delle vittime. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per il fatto che alcuni paesi non lo abbiano ancora implementato nel loro diritto interno, o lo interpretino in modo non conforme alle disposizioni dell’articolo 13. La Nota orientativa rappresenta quindi un valido strumento per chiarire le modalità di applicazione e favorirne l’attuazione completa.

L’obiettivo principale della nota è quello di garantire che tutti gli Stati firmatari della Convenzione applichino correttamente l’obbligo di concedere un periodo di recupero e riflessione alle vittime. Fornisce inoltre indicazioni pratiche rivolte alle autorità, alle agenzie e alle organizzazioni della società civile coinvolte nel supporto alle vittime.

Questo obbligo di concessione di un periodo di riflessione non deriva solo dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, ma è previsto anche da altre normative europee, come l’articolo 6 della Direttiva 2004/81/CE, che riguarda il titolo di soggiorno per i cittadini di paesi terzi vittime di tratta, e l’articolo 13 della Direttiva 2009/52/CE. Tali direttive richiedono che gli Stati membri garantiscano alle vittime un periodo di riflessione per consentire loro di riprendersi e prendere decisioni informate circa la cooperazione con le autorità.

In Italia, tuttavia, attualmente non esiste una normativa primaria che preveda esplicitamente un periodo di recupero e riflessione per le vittime di tratta.

>> GUIDANCE NOTE on the recovery and reflection period

Ti consigliamo:

Stranieri e comunitari La gestione dei cittadini stranieri e comunitari costituisce da sempre uno degli aspetti più delicati dell’attività dell’ufficio anagrafe, in considerazione delle complessità derivanti da un quadro giuridico molto articolato ed in costante evoluzione.



Le normali procedure anagrafiche devono necessariamente confrontarsi con la disciplina nazionale in materia di immigrazione per i cittadini di paesi terzi e con la normativa di matrice comunitaria per la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea.



L’obiettivo dell’opera è quello di mettere a disposizione degli operatori uno strumento pratico, di facile consultazione, che riesca a delineare in modo chiaro ed esaustivo le corrette procedure da applicare nei singoli casi.



Dopo i primi due capitoli dedicati alla ricostruzione del quadro normativo rispettivamente in materia di immigrazione dei cittadini extraUE e di libera circolazione dei cittadini comunitari, il volume illustra con un approccio prevalentemente pratico le diverse attività che l’ufficiale d’anagrafe è chiamato a porre in essere relativamente alle iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, ponendo in risalto la diversa incidenza nel procedimento amministrativo delle condizioni di regolarità e di legalità del soggiorno.



Il volume analizza inoltre le specificità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini del Regno Unito dopo la Brexit. Un intero capitolo è dedicato alla complessa tematica dell’attestazione di soggiorno permanente dei cittadini comunitari.



Da ultimo è affrontata la recentissima questione della protezione temporanea accordata ai profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico.



L’opera è corredata da tutta la modulistica necessaria per agevolare il lavoro degli operatori, quest’ultima disponibile anche in versione compilabile.



William Damiani

Funzionario comunale, esperto in materia di Anagrafe e Diritto Amministrativo. Leggi descrizione William Damiani, 2022, Maggioli Editore 85.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA