STATISTICA - Codici statistici delle unità amministrative territoriali Aggiornamento al 30 giugno 2023

L’Istat acquisisce le variazioni territoriali e amministrative – modifica delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove unità territoriali, cambi di denominazione – che si verificano sul territorio nazionale.

Tali variazioni sono registrate in appositi elenchi, pubblicati con cadenza semestrale a metà e a fine anno. Ulteriori aggiornamenti possono essere pubblicati in periodi diversi da quelli previsti, con riferimento all’anno in corso, per garantire la tempestiva divulgazione dei codici statistici delle unità territoriali interessate a variazione.

Nota. Dal 1° gennaio 2023 il numero dei comuni è pari a 7.901 unità, a seguito dell’istituzione di Moransengo-Tonengo (AT) e Bardello con Malgesso e Bregano (VA) e la soppressione di cinque comuni.

Avvertenza. Dal 14 aprile 2023 il comune di Montagna/Montan (BZ) assume la nuova denominazione di Montagna sulla Strada del Vino/Montan an der Weinstraße.

Per approfondimenti è possibile consultare il Riepilogo delle novità 2023-2017

Si rendono disponibili i link permanenti dell’elenco dei comuni italiani in formato csv e in formato xls. Tali indirizzi resteranno immutati ad ogni aggiornamento dei file.

Permalink: Elenco dei comuni italiani.csv

Permalink: Elenco dei comuni italiani.xls

