Ricerca



STATISTICA - Codici statistici delle unità amministrative territoriali Aggiornamento al 10 aprile 2024 dei codici statistici delle unità amministrative territoriali: comuni, città metropolitane, province e regioni

Codici statistici delle unità amministrative territoriali: comuni, città metropolitane, province e regioni – Aggiornamento al 10 aprile 2024

L’ISTAT acquisisce le variazioni territoriali e amministrative – modifica delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove unità territoriali, cambi di denominazione – che si verificano sul territorio nazionale.

Tali variazioni sono registrate in appositi elenchi, pubblicati con cadenza semestrale a metà e a fine anno. Ulteriori aggiornamenti possono essere pubblicati in periodi diversi da quelli previsti, con riferimento all’anno in corso, per garantire la tempestiva divulgazione dei codici statistici delle unità territoriali interessate a variazione.

Nota. Dal 22 gennaio 2024 sono istituiti mediante fusione di 6 comuni le nuove unità di: Sovizzo (VI), Setteville (BL) e Santa Caterina d’Este (PD). Dal 1° gennaio 2024 è istituito il comune di Uggiate con Ronago mediante fusione di 2 comuni nella provincia di Como. Complessivamente il numero dei comuni risulta essere di 7.896 unità.

Per approfondimenti è possibile consultare il Riepilogo delle novità 2024-2017 (pdf).

Permalink aggiornato

Si rendono disponibili i link permanenti dell’elenco dei comuni italiani in formato csv e in formato xls. Tali indirizzi resteranno immutati ad ogni aggiornamento dei file.

Permalink: Elenco dei comuni italiani.xlsx

Fonte: ISTAT

© RIPRODUZIONE RISERVATA