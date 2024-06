Ricerca



STATISTICA - Codici statistici delle unità amministrative territoriali Aggiornamento al 27 maggio 2024 dei codici statistici delle unità amministrative territoriali: comuni, città metropolitane, province e regioni

L’ISTAT acquisisce le variazioni territoriali e amministrative – modifica delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove unità territoriali, cambi di denominazione – che si verificano sul territorio nazionale.

Da maggio 2024 i presenti contenuti sono in parte modificati in seguito alla pubblicazione delle informazioni disponibili sul Sistema Informativo Territoriale delle Unità Amministrative e Statistiche (SITUAS)

I report resteranno disponibili fino al completamento delle funzionalità del Portale, per consentire un passaggio più agevole alle nuove modalità offerte dal Sistema.

A partire dal 23 aprile 2024, l’ISTAT, infatti, ha reso disponibile la prima release del Portale SITUAS che raccoglie in maniera organica e coerente il patrimonio dell’Istituto su codici, denominazioni, classificazioni e variazioni degli enti territoriali amministrativi a partire dalla data del 17 marzo 1861 e fino al 22 gennaio 2024 (data di ultimo aggiornamento delle variazioni acquisite dall’Istat). Per approfondimenti è possibile consultare Nota per la stampa e il riepilogo delle novità 2024-2017 (pdf).

Si rende disponibile il link permanente dell’elenco dei comuni italiani in formato xlsx. Tale indirizzo resterà immutato ad ogni aggiornamento del file.

Permalink: Elenco dei comuni italiani.xlsx

