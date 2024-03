Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Click days marzo 2024: la guida operativa del Ministero Il Ministero dell’Interno ha predisposto una guida pratica con le informazioni utili per non commettere errori durante la compilazione delle domande relative al decreto flussi 2024

Il Ministero dell’Interno, in vista dei prossimi click days di marzo 2024 relativi al Decreto flussi, ha predisposto una guida pratica con indicazioni utili per non commettere errori durante la procedura.

La guida, disponibile sul Portale Servizi del Ministero, fornisce informazioni dettagliate riguardo alla precompilazione delle domande e all’invio delle istanze, ma anche alcuni importanti accorgimenti da seguire.

Ricordiamo di seguito i prossimi appuntamenti di marzo per il “Click days”:

– dal 1 marzo p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

