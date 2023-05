Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Circolazione veicoli dei rifugiati ucraini I chiarimenti nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2023, prot. 14744

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con la circolare del 12 maggio 2023, prot. 14744 fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti dovuti al fine della circolazione in Italia di veicoli provenienti dall’Ucraina e al seguito di cittadini ucraini ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati a causa degli eventi bellici tuttora in atto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA