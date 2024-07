Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Certificazione telematica per fondi di accoglienza migranti: scadenza 17 luglio 2024 per i Comuni Gli enti interessati devono trasmettere la certificazione online entro il termine del 17 luglio 2024 per accedere ai contributi del fondo di accoglienza migranti

Si comunica che, in applicazione dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 26 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 dell’11 giugno 2024, sarà resa disponibile a partire dal 17 giugno 2024, alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify e accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica relativa all’importo complessivo degli impegni di spesa per l’affidamento di minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza.

L’acquisizione di tale dato è necessaria per procedere alla ripartizione del fondo previsto dall’articolo 21, comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.191.

Gli enti interessati (unicamente i Comuni individuati nell’allegato al decreto interministeriale del 26 aprile 2024) dovranno trasmettere la certificazione in modalità telematica entro le ore 12.00 del 17 luglio 2024, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2 del suddetto decreto. La mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti comporterà l’esclusione dal riparto del fondo di cui al citato articolo 21, comma 1-bis.

